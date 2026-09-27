Новичок «Шанхая» Чичек: КХЛ — вторая лига мира после НХЛ, скорости выше, чем в АХЛ

Защитник «Шанхайских Драконов» Ник Чичек высказался об уровне игроков и команд Фонбет Континентальной хоккейной лиги, а также сравнил её с НХЛ и АХЛ.

«Мне нравится КХЛ, это очень сильная лига. Здесь много мастерства, много скорости, игроки умеют создавать моменты, так что защищаться сложно. Соглашусь с теми, кто говорит, что КХЛ – это вторая лига мира после НХЛ. В КХЛ скорости выше, чем в АХЛ, больше игроков могут создавать моменты, нужно быть готовым каждый вечер.

Любая команда может обыграть любую, лёгких матчей нет, и я считаю, что здесь действительно высокая конкуренция. Я ничего не имею против АХЛ, это тоже отличная лига, но я действительно считаю, что в КХЛ игра идёт быстрее, игроки более техничные и конкуренция очень высокая», – приводит слова Чичека Metaratings.

Чичек перешёл в китайский клуб летом 2026 года, ранее он выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». Контракт хоккеиста с «Шанхайскими Драконами» рассчитан до 31 мая 2027 года.