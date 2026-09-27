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Сибирь — Локомотив, результат матча 27 сентября 2026 года, счет 1:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Локомотив» с минимальным преимуществом победил «Сибирь» в матче КХЛ
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Сегодня, 27 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Сибирь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фьоре (Котков, Иванов) – 12:10 (5x5)     1:1 Яремчук – 39:19 (4x5)     1:2 Кирьянов (Елесин, Береглазов) – 41:49 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий «Локомотива» Джованни Фьоре забил первый гол. На 40-й минуте форвард «Сибири» Александр Яремчук сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Никита Кирьянов вывел ярославский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после девяти матчей, а «Локомотив» располагается на первой строчке Запада, набрав 16 очков в 10 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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