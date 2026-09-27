«За всё беру ответственность на себя». Браташ — о поражении «Адмирала» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (3:5). После первого периода дальневосточная команда вела со счётом 2:0.

«Все наши поражения в одну шайбу. Если не брать голы в пустые ворота. Сегодня очередное такое поражение. За все поражения беру ответственность и вину на себя. Почему снова дали сопернику отыграться с 0:2? Вижу это в психологии и потере концентрации. Можно ли сказать, что команда подсела после активного первого периода? Ни в коем случае. Как оценю домашнюю серию? Я оцениваю каждую игру, какую-то серию – не оцениваю. Конечно, мы очков не добираем, это по-любому. Единственное, как я могу оценивать.

Не соглашусь, что у нас всегда проблемы со вторыми периодами. Далеко не всегда. У нас чаще первые периоды плохие, а вторые и третьи – лучше. Но бывают и вторые провальные, как сегодня или с «Динамо». Больше вижу это в психологии ребят, в неустойчивой психологии. Когда они после хорошего первого периода, когда повели с комфортным счётом… Видимо, не доходят мои слова в перерыве. Но за всё беру ответственность на себя», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.