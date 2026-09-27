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Хоккеисты «Нефтехимика» признали персонал команды лучшим игроком матча с «Адмиралом»

Хоккеисты «Нефтехимика» признали персонал команды лучшим игроком матча с «Адмиралом»
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Персонал нижнекамского «Нефтехимика» был признан лучшим игроком по итогам гостевого матча Фонбет — Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (5:3). Об этом сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Чезганов (Усманов, Муранов) – 07:27 (5x5)     2:0 Морозов (Волков) – 09:34 (5x5)     2:1 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 23:06 (5x4)     2:2 Надворный (Федотов, Петунин) – 25:55 (5x5)     2:3 Белозёров – 38:12 (5x4)     2:4 Белозёров (Жафяров, Николишин) – 49:30 (5x5)     3:4 Муранов (Ибрагимов, Завгородний) – 58:28 (5x5)     3:5 Петунин – 59:30 (en)    

«Нефтехимик» сыграл в субботу и воскресенье — 26 сентября нижнекамцы выиграли со счётом 6:3 у «Барыса» в Астане. Матч был перенесён с пятницы из-за объявленного в республике траура по погибшим военным. Игра во Владивостоке была перенесена на два часа позже.

«Все ребята красавцы, но я бы отдал приз нашему персоналу. Ребята ночь не спали, создали нам все условия», — сказал автор одного из голов Александр Петунин, передав затем представителю персонала символическую каску.

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