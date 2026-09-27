Хоккеисты «Нефтехимика» признали персонал команды лучшим игроком матча с «Адмиралом»

Персонал нижнекамского «Нефтехимика» был признан лучшим игроком по итогам гостевого матча Фонбет — Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (5:3). Об этом сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» сыграл в субботу и воскресенье — 26 сентября нижнекамцы выиграли со счётом 6:3 у «Барыса» в Астане. Матч был перенесён с пятницы из-за объявленного в республике траура по погибшим военным. Игра во Владивостоке была перенесена на два часа позже.

«Все ребята красавцы, но я бы отдал приз нашему персоналу. Ребята ночь не спали, создали нам все условия», — сказал автор одного из голов Александр Петунин, передав затем представителю персонала символическую каску.