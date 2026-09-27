СКА обыграл «Барыс» в гостевом матче с восемью голами и тремя дублями

Сегодня, 27 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Барыса» дублем отметился Всеволод Логвин. Ещё одну шайбу за казахстанскую команду забросил Семён Симонов. В составе СКА дублями отметились нападающие Василий Глотов и Сергей Плотников. Ещё одну шайбу забросил Захар Бардаков.

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