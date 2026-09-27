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Барыс — СКА, результат матча 27 сентября 2026, счет 3:5, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

СКА обыграл «Барыс» в гостевом матче с восемью голами и тремя дублями
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Сегодня, 27 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Атанасов, Мироманов) – 00:56 (5x5)     0:2 Плотников (Бардаков) – 06:22     0:3 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 15:38 (5x5)     1:3 Логвин (Бритиков) – 21:54 (5x5)     1:4 Глотов (Короткий, Мироманов) – 30:22 (5x4)     1:5 Глотов (Романов) – 31:56 (4x5)     2:5 Логвин (Дэй, Кайыржан) – 33:34 (5x4)     3:5 Симонов (Приски, Ляпунов) – 51:25 (5x5)    

В составе «Барыса» дублем отметился Всеволод Логвин. Ещё одну шайбу за казахстанскую команду забросил Семён Симонов. В составе СКА дублями отметились нападающие Василий Глотов и Сергей Плотников. Ещё одну шайбу забросил Захар Бардаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотре