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«Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с защитником Логаном Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с защитником Логаном Стэнли
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«Нью-Йорк Айлендерс» подписал однолетний контракт с защитником Логаном Стэнли с зарплатой $ 1,5 млн, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне, выступая за «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз», 28-летний Стэнли установил личные рекорды по голам (9), передачам (17) и набранным очкам (26) за 76 игр. Защитник ростом 201 см и весом 105 кг также проводил на льду в среднем рекордные для себя 17 минут 12 секунд за матч (в 59 играх за «Виннипег»).

Стэнли набрал 62 очка (14 голов, 48 передач) и заработал показатель полезности «+29» за 278 матчей в НХЛ. На его счету также четыре очка (два гола, две передачи) в 25 играх плей-офф.

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