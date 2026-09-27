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Квартальнов — о победе над «Сибирью»: ребят не испугала пропущенная шайба в большинстве

Квартальнов — о победе над «Сибирью»: ребят не испугала пропущенная шайба в большинстве
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу в гостевом матче с новосибирской «Сибирью» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фьоре (Котков, Иванов) – 12:10 (5x5)     1:1 Яремчук – 39:19 (4x5)     1:2 Кирьянов (Елесин, Береглазов) – 41:49 (5x5)    

«Интересная была игра. Единственное, что нехарактерно для себя пропустили «пять на четыре» в конце периода. Ребят это не испугало, не ввело в заблуждение. Выстояли в меньшинстве, «Сибирь» неплохо дома играет в большинстве», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после девяти матчей, а «Локомотив» располагается на первой строчке Запада, набрав 16 очков в 10 играх.

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