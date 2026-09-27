Квартальнов — о победе над «Сибирью»: ребят не испугала пропущенная шайба в большинстве

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу в гостевом матче с новосибирской «Сибирью» (2:1).

«Интересная была игра. Единственное, что нехарактерно для себя пропустили «пять на четыре» в конце периода. Ребят это не испугало, не ввело в заблуждение. Выстояли в меньшинстве, «Сибирь» неплохо дома играет в большинстве», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после девяти матчей, а «Локомотив» располагается на первой строчке Запада, набрав 16 очков в 10 играх.