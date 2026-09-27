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Люзенков рассказал, когда Кузнецов может вернуться в состав «Сибири»

Люзенков рассказал, когда Кузнецов может вернуться в состав «Сибири»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал, когда нападающий Евгений Кузнецов может вернуться в состав новосибирской команды. Форвард получил травму ноги и пропустил два матча.

— Когда можно ждать Евгения Кузнецова?
— Посмотрим, в каком он сейчас будет состоянии. Он хочет сыграть следующую игру, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Игрок перешёл в «Сибирь» в минувшее межсезонье. За новосибирскую команду он провёл семь матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. В последних трёх играх Кузнецов уходил со льда без результативных действий. «Сибирь» занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

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