Нападающий Давид Пастрняк стал 28-м капитаном в истории «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба клуба.

Должность капитана, которую с 20 сентября 2023 года занимал нападающий Брэд Маршан, стала вакантной после того, как 7 марта — незадолго до закрытия трансферного окна в НХЛ — Маршан был обменян во «Флориду Пантерз».

Пастрняк пополнил ряды выдающихся капитанов «Брюинз», в число которых входят 16 членов Зала хоккейной славы и девять игроков, чьи игровые номера были выведены клубом из обращения. Патрис Бержерон станет 10-м бывшим капитаном «Брюинз», удостоенным такой чести: в декабре его 37-й номер будет выведен из обращения.

Пастрняк был выбран «Бостоном» под общим 25-м номером на драфте НХЛ 2014 года. За 12 лет в клубе чешский форварда набрал 933 очка — забил 420 голов и отдал 513 результативных передач.