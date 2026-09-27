«Суперкоманда». Форвард «Сибири» — о «Локомотиве»

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук высоко оценил игру ярославского «Локомотива». Новосибирская команда уступила ярославцам в домашнем матче со счётом 1:2.

— «Локомотив» сегодня дал мастер-класс, как надо играть в отборах, перехватах, бороться у борта?

— Да, это суперкоманда. Нам многому предстоит у них научиться. Сегодня как раз была хорошая возможность для этого. Все свои смены разберём и будем делать работу над ошибками, — сказал Яремчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после девяти матчей, а «Локомотив» располагается на первой строчке Запада, набрав 16 очков в 10 играх.