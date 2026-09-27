15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Суперкоманда». Форвард «Сибири» — о «Локомотиве»

«Суперкоманда». Форвард «Сибири» — о «Локомотиве»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук высоко оценил игру ярославского «Локомотива». Новосибирская команда уступила ярославцам в домашнем матче со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фьоре (Котков, Иванов) – 12:10 (5x5)     1:1 Яремчук – 39:19 (4x5)     1:2 Кирьянов (Елесин, Береглазов) – 41:49 (5x5)    

— «Локомотив» сегодня дал мастер-класс, как надо играть в отборах, перехватах, бороться у борта?
— Да, это суперкоманда. Нам многому предстоит у них научиться. Сегодня как раз была хорошая возможность для этого. Все свои смены разберём и будем делать работу над ошибками, — сказал Яремчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после девяти матчей, а «Локомотив» располагается на первой строчке Запада, набрав 16 очков в 10 играх.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» с минимальным преимуществом победил «Сибирь» в матче КХЛ