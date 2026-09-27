Форвард «Сибири» — об отменённой шайбе Бека: такие голы должны засчитываться

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук высказался об отменённом голе Тейлора Бека в матче с «Локомотивом» (1:2). Взятие ворот не было засчитано из-за игры рукой.

— Упущенная победа в матче с «Ак Барсом» не надломила?

— Нет, кстати, вообще не надломила. Сейчас после второй игры, проигранной в плотной борьбе, неприятно. Опять счастье было рядом, но оно ушло.

— Главный тренер после предыдущего матча говорил, что удачу нужно заслужить. Вы такого же мнения?

— Конечно, это народная фраза, с ней не поспоришь. Это аксиома.

— После отменённой шайбы «Сибирь» взвинтила темп. Этот момент мог стать переломным?

— На скамейке разговаривали, подбадривали друг друга, говорили, что шайба уже нашла путь в ворота. Пусть её и отменили. Если один раз побывала там, то точно будет ещё.

— Чувства несправедливости не возникло? Всё-таки очень спорная отмена.

— Нет. На мой взгляд, такие голы должны засчитываться. Было видно, что защитник бьёт по шайбе, она попадает в руку Бека и залетает. Не видел удара рукой. Думал, что за