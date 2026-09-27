15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сибири» — об отменённой шайбе Бека: такие голы должны засчитываться

Форвард «Сибири» — об отменённой шайбе Бека: такие голы должны засчитываться
Комментарии

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук высказался об отменённом голе Тейлора Бека в матче с «Локомотивом» (1:2). Взятие ворот не было засчитано из-за игры рукой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фьоре (Котков, Иванов) – 12:10 (5x5)     1:1 Яремчук – 39:19 (4x5)     1:2 Кирьянов (Елесин, Береглазов) – 41:49 (5x5)    

— Упущенная победа в матче с «Ак Барсом» не надломила?
— Нет, кстати, вообще не надломила. Сейчас после второй игры, проигранной в плотной борьбе, неприятно. Опять счастье было рядом, но оно ушло.

— Главный тренер после предыдущего матча говорил, что удачу нужно заслужить. Вы такого же мнения?
— Конечно, это народная фраза, с ней не поспоришь. Это аксиома.

— После отменённой шайбы «Сибирь» взвинтила темп. Этот момент мог стать переломным?
— На скамейке разговаривали, подбадривали друг друга, говорили, что шайба уже нашла путь в ворота. Пусть её и отменили. Если один раз побывала там, то точно будет ещё.

— Чувства несправедливости не возникло? Всё-таки очень спорная отмена.
— Нет. На мой взгляд, такие голы должны засчитываться. Было видно, что защитник бьёт по шайбе, она попадает в руку Бека и залетает. Не видел удара рукой. Думал, что за