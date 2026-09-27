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«Чуть с ума не сошёл». Яремчук — о первой шайбе за «Сибирь»

«Чуть с ума не сошёл». Яремчук — о первой шайбе за «Сибирь»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук поделился эмоциями от первого гола за новосибирскую команду. Форвард отличился в матче с «Локомотивом» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фьоре (Котков, Иванов) – 12:10 (5x5)     1:1 Яремчук – 39:19 (4x5)     1:2 Кирьянов (Елесин, Береглазов) – 41:49 (5x5)    

— Первая шайба за новую команду. Какие чувства?
— Да вы же видели, я чуть с ума там не сошёл. Приятно. В прошлой игре после первого периода говорил, что важно набрать первое очко для себя. Первый гол ещё важнее для того, чтобы почувствовать себя в команде на 100%. Но, опять же, второй матч подряд от нас ушла победа.

— Нападающему важно быстрее забить, тем более у вас было два убойных момента в третьем периоде игры с «Ак Барсом».
— Прошла шайба между ног вратарю и укатилась мимо ворот. Я вообще подумал: «Что такое? Это невозможно». Обидно было, но будем считать, что гол оставил на сегодня, — сказал Яремчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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