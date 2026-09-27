«Чуть с ума не сошёл». Яремчук — о первой шайбе за «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук поделился эмоциями от первого гола за новосибирскую команду. Форвард отличился в матче с «Локомотивом» (1:2).

— Первая шайба за новую команду. Какие чувства?

— Да вы же видели, я чуть с ума там не сошёл. Приятно. В прошлой игре после первого периода говорил, что важно набрать первое очко для себя. Первый гол ещё важнее для того, чтобы почувствовать себя в команде на 100%. Но, опять же, второй матч подряд от нас ушла победа.

— Нападающему важно быстрее забить, тем более у вас было два убойных момента в третьем периоде игры с «Ак Барсом».

— Прошла шайба между ног вратарю и укатилась мимо ворот. Я вообще подумал: «Что такое? Это невозможно». Обидно было, но будем считать, что гол оставил на сегодня, — сказал Яремчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.