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«Приятно болельщикам». Ларионов — о победе СКА в результативном матче с «Барысом»

«Приятно болельщикам». Ларионов — о победе СКА в результативном матче с «Барысом»
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвёл итоги победного матча с «Барысом» (5:3) и отметил игру команды соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Атанасов, Мироманов) – 00:56 (5x5)     0:2 Плотников (Бардаков) – 06:22     0:3 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 15:38 (5x5)     1:3 Логвин (Бритиков) – 21:54 (5x5)     1:4 Глотов (Короткий, Мироманов) – 30:22 (5x4)     1:5 Глотов (Романов) – 31:56 (4x5)     2:5 Логвин (Дэй, Кайыржан) – 33:34 (5x4)     3:5 Симонов (Приски, Ляпунов) – 51:25 (5x5)    

«Хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой и отметить команду «Барыс» за их усилия, они продолжали сражаться, искать пути к воротам, чтобы спасти матч. Восемь голов, небольшая интрига, масса моментов, которые украшают игру. Это то, что приятно болельщикам КХЛ, когда матч носит такой бескомпромиссный характер, отличается интригой, которая была сегодня. Но нам, тренерам, хочется, чтобы было поспокойнее, чтобы игры заканчивались пораньше в плане счёта, но тогда бы пропал интерес у зрителей. Но 5:3 – хороший счёт. Мы готовимся к следующему выездному матчу.

Мы хотим, чтобы команда по ходу чемпионата приобретала уверенность, мудрость и солидность, которые мы хотим, чтобы команда показывала вне зависимости от счёта, чтобы команда играла правильно, не консервативно, но правильно. Есть над чем работать и делать игру команды ещё лучше», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

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