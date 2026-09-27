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«Опять на те же грабли наступаем». Кравец оценил поражение «Барыса» от СКА

«Опять на те же грабли наступаем». Кравец оценил поражение «Барыса» от СКА
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в домашнем матче со СКА (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Атанасов, Мироманов) – 00:56 (5x5)     0:2 Плотников (Бардаков) – 06:22     0:3 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 15:38 (5x5)     1:3 Логвин (Бритиков) – 21:54 (5x5)     1:4 Глотов (Короткий, Мироманов) – 30:22 (5x4)     1:5 Глотов (Романов) – 31:56 (4x5)     2:5 Логвин (Дэй, Кайыржан) – 33:34 (5x4)     3:5 Симонов (Приски, Ляпунов) – 51:25 (5x5)    

«К сожалению, опять на те же грабли наступаем. С таким соперником с первых смен надо кусаться, бороться, выигрывать единоборства и не давать моменты. К несчастью «два в ноль» перескочила шайба, понятно, что вратарь должен выручить. Второй, третий период игра была достойной, и счёт тоже. К сожалению, не использовали моменты, в меньшинстве здорово убежали, могли забить. По второму и третьему периоду я увидел, что команда умеет и в пас играть, комбинации создавать, и бросать, и забивать, и в большинстве и в меньшинстве играть. Надо терпеть, работать и побеждать в следующей игре», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

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