«Опять на те же грабли наступаем». Кравец оценил поражение «Барыса» от СКА

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в домашнем матче со СКА (3:5).

«К сожалению, опять на те же грабли наступаем. С таким соперником с первых смен надо кусаться, бороться, выигрывать единоборства и не давать моменты. К несчастью «два в ноль» перескочила шайба, понятно, что вратарь должен выручить. Второй, третий период игра была достойной, и счёт тоже. К сожалению, не использовали моменты, в меньшинстве здорово убежали, могли забить. По второму и третьему периоду я увидел, что команда умеет и в пас играть, комбинации создавать, и бросать, и забивать, и в большинстве и в меньшинстве играть. Надо терпеть, работать и побеждать в следующей игре», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.