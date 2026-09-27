«Колорадо» отправил вратаря Илью Набокова в АХЛ

«Колорадо Эвеланш» отправил вратаря Илью Набокова в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Российский голкипер принял участие в двух предсезонных матчах, в которых пропустил три шайбы.

23-летний Набоков – воспитанник магнитогорского хоккея. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/2023, а в следующем сезоне стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России, и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/2024.

«Колорадо» выбрал Набокова на драфте НХЛ в 2024 году во втором раунде под общим 38-м номером. В конце мая стороны подписали контракт новичка на два года, но следующий сезон он провёл на правах аренды в «Металлурге».