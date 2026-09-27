В «Миннесоте» высказались о ходе переговоров по новому контракту с Куинном Хьюзом

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о ситуации с новым контрактом защитника Куинна Хьюза. С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешёл по ходу прошлого сезона из «Ванкувер Кэнакс». У него остался один сезон по соглашению со средней годовой зарплатой $ 7,85 млн.

«Как я уже говорил — и в случае с Кириллом [Капризовым] в прошлом году, и сейчас с Куинном, — для игроков это серьёзные решения. Они всё тщательно обдумывают. Куинн — очень рассудительный парень. Он всё анализирует. Что будет лучше для него и его жизни? Где он хочет играть? Всё это играет роль. Ситуация ничем не отличается от той, что была с Кириллом, или от случаев с любыми другими игроками.

Мы стараемся дать ему время и не оказывать на него слишком большого давления. Он знает нашу позицию. Мы хотим, чтобы он остался с нами надолго. Он важная часть нашей команды, важная часть нашего костяка. Но, повторюсь, такие вопросы требуют времени», – сказал Герин в эфире TNT.