«Удастся ли избежать длительных спадов?» Вайсфельд — об успешном старте «Нефтехимика»

Бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд оценил старт «Нефтехимика» в сезоне-2026/2027. Клуб набрал 15 очков в 10 играх и занимает первое место в Восточной конференции.

«Думаю, что «Нефтехимик» действительно хорошо играет. Мне кажется, что там состав подбирали под Игоря Гришина. Кроме того, игроки поняли его требования и выполняют их. У них не было текучки после прошлого сезона, состав сохранился.

Одной причины хорошего старта «Нефтехимика» нет, а вот их комплекс позволил команде хорошо стартовать. Но мы помним, что нижнекамцы в прошлом году не очень хорошо закончили регулярный чемпионат. Интрига заключается в том, удастся ли тренерскому штабу «Нефтехимика» избежать длительных спадов. Сейчас команда играет очень хорошо», – цитирует Вайсфельда «Сила спорта».