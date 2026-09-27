Защитник Любушкин и вратарь Самсонов выставлены на драфт отказов НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Илья Любушкин и вратарь «Сан-Хосе» Илья Самсонов выставлены на драфт отказов. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В прошлом сезоне 29-летний Самсонов провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых одержал три победы с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,27. Также Илья провёл одну игру «на ноль».

Ранее, в сезоне-2024/2025, Самсонов провёл 29 встреч за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний Любушкин провёл 53 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «+1».