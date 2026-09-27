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Ларионов — о беседе с Глотовым: сказал кое-какие вещи, но это должно остаться между нами

Ларионов — о беседе с Глотовым: сказал кое-какие вещи, но это должно остаться между нами
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что провёл беседу с нападающим Василием Глотовым, после которой форвард отметился дублем в матче с «Барысом» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Атанасов, Мироманов) – 00:56 (5x5)     0:2 Плотников (Бардаков) – 06:22     0:3 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 15:38 (5x5)     1:3 Логвин (Бритиков) – 21:54 (5x5)     1:4 Глотов (Короткий, Мироманов) – 30:22 (5x4)     1:5 Глотов (Романов) – 31:56 (4x5)     2:5 Логвин (Дэй, Кайыржан) – 33:34 (5x4)     3:5 Симонов (Приски, Ляпунов) – 51:25 (5x5)    

«Я вчера провёл с ним беседу один на один, где-то минут 40 мы общались. Я просто хотел понять, послушать, что у него, как говорится, в душе, в голове и так далее. Чтобы его немножко раскрыть, расслабить, дать ему небольшую дозу уверенности. Сказал кое-какие вещи, но это должно остаться между нами. Как играть становится легче, когда ты делаешь вещи правильно. Он знает, о чём была речь. И это стало видно. Не потому, что забил два гола сегодня, но видно стало. Ещё далеко, это ещё придёт к нему. И дальше будет приходить. И я буду подправлять, потому что когда ты играешь правильно в хоккей, приходят правильные результаты.

Когда ты играешь честно, ответственно для команды, но играешь от души и не думаешь о том, что получится, ты играешь честно. И сверху тебе приходят вознаграждения. Вот. Не от руководства нашего клуба, а именно сверху – когда оцениваются те действия, та невидимая работа, которая очень полезна, очень правильна для команды, для коллектива. И начинают приходить моменты, голы, которые он сегодня получил. Всё очень просто», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

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