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«Торонто» объявил о подписании контракта с защитником Ником Бланкенбургом

«Торонто» объявил о подписании контракта с защитником Ником Бланкенбургом
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта с защитником Ником Бланкенбургом. Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год с зарплатой $ 1,4 млн. Ранее Бланкенбург находился в клубе на просмотре.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провёл в НХЛ 61 матч за «Нэшвилл» и «Колорадо», набрав 24 (8+16) очка при показателе полезности «-10». В пяти играх плей-офф защитник забил один гол. За свою карьеру в НХЛ Бланкенбург провёл 176 матчей регулярного чемпионата в составе «Коламбуса», «Нэшвилла» и «Колорадо», набрав 58 очков — забил 18 голов и отдал 40 результативных передач.

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