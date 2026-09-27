Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский рассказал, каких качеств ему не хватает для игры в НХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский ответил на вопрос, как часто поддерживает связь с «Монреаль Канадиенс». В 2025 году «Монреаль» выбрал Жаровского на драфте НХЛ во втором раунде под общим 34-м номером.

«Не так часто общаемся с «Монреалем», летом там был. Для игры в Северной Америке мне надо добавить в физической форме, не в объёме катания», – цитирует Жаровского Metaratings.ru.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний Жаровский провёл 59 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Также на его счету 10 игр в плей-офф и две голевые передачи.