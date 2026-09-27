Кравец: хотел сделать Асетова капитаном, а он, как голубь, накидал мне кое-что на голову
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что был разочарован игровой формой нападающего Алихана Асетова, которого он обещал назначить капитаном команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Атанасов, Мироманов) – 00:56 (5x5) 0:2 Плотников (Бардаков) – 06:22 0:3 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 15:38 (5x5) 1:3 Логвин (Бритиков) – 21:54 (5x5) 1:4 Глотов (Короткий, Мироманов) – 30:22 (5x4) 1:5 Глотов (Романов) – 31:56 (4x5) 2:5 Логвин (Дэй, Кайыржан) – 33:34 (5x4) 3:5 Симонов (Приски, Ляпунов) – 51:25 (5x5)
«Вы знаете, я разговариваю со всеми. Молодого человека под 96-м номером (Асетова) я просил прийти в форме на предсезонку. И хотел сделать его капитаном. А он, так сказать, как голубь, накидал мне кое-что на голову. Достаточно вам этого? Или вы как раз хотели это узнать? Я тоже хочу, чтобы Асетов играл по-другому. И пока он так играть не будет, он не будет играть», – цитирует Кравца пресс-служба клуба.
30-летний Асетов в текущем сезоне провёл четыре матча без набранных очков.
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