Кравец: хотел сделать Асетова капитаном, а он, как голубь, накидал мне кое-что на голову

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что был разочарован игровой формой нападающего Алихана Асетова, которого он обещал назначить капитаном команды.

«Вы знаете, я разговариваю со всеми. Молодого человека под 96-м номером (Асетова) я просил прийти в форме на предсезонку. И хотел сделать его капитаном. А он, так сказать, как голубь, накидал мне кое-что на голову. Достаточно вам этого? Или вы как раз хотели это узнать? Я тоже хочу, чтобы Асетов играл по-другому. И пока он так играть не будет, он не будет играть», – цитирует Кравца пресс-служба клуба.

30-летний Асетов в текущем сезоне провёл четыре матча без набранных очков.