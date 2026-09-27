Результаты матчей КХЛ на 27 сентября 2026 года

Сегодня, 27 сентября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 сентября 2026 года:

«Адмирал» – «Нефтехимик» — 3:5;

«Сибирь» – «Локомотив» — 1:2;

«Барыс» – СКА — 3:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 16 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Нефтехимик», набрав 15 очков в 10 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.