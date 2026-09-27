Сегодня, 27 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 сентября 2026 года:

«Снежные Барсы» – «Спутник» — 3:5;

«Омские Ястребы» – «Кузнецкие Медведи» — 1:2;

«Белые Медведи» – «Авто» — 1:2;

«АКМ-Юниор» – «Красноярские Рыси» — 7:3;

МХК «Спартак» – «Динамо-Шинник» — 0:2;

МХК «Динамо» М – «Красная Машина Атлант» — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 12 очками после семи игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 11 очков после шести матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.