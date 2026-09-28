Расписание матчей КХЛ на 28 сентября 2026 года

Сегодня, 28 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 сентября 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Металлург»;

19:10. «Динамо» Мн – «Лада»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Сочи»;

19:30. «Торпедо» – «Салават Юлаев»;

19:30. «Динамо» М – «Трактор».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 16 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Нефтехимик», набрав 15 очков в 10 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.