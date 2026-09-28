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«Я к этому готов». Пастрняк поделился эмоциями от назначения капитаном «Бостона»

«Я к этому готов». Пастрняк поделился эмоциями от назначения капитаном «Бостона»
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Нападающий Давид Пастрняк высказался о получении статуса капитана «Бостон Брюинз». Он стал первым, кто занял этот пост после того, как Брэда Маршанда обменяли во «Флориду Пантерз» в 2025 году. Пастрняк — 28-й капитан в клубной истории.

«На протяжении карьеры я был благодарен за возможность учиться у невероятных лидеров, потрясающих хоккеистов и замечательных людей. Я как нельзя лучше готов к этому и с большим энтузиазмом принимаю эту ответственность и новый вызов. Я к этому готов», – цитирует Пастрняка пресс-служба клуба.

Пастрняк был выбран «Бостоном» под общим 25-м номером на драфте НХЛ 2014 года. За 12 лет в клубе чешский форвард набрал 933 очка — забил 420 голов и отдал 513 результативных передач.

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