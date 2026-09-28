«Флорида» — главный претендент на Кубок Стэнли по мнению тренеров и руководства клубов НХЛ

Портал The Athletic провёл опрос среди 22 тренеров и 13 руководителей клубов НХЛ. Каждый из них назвал главного претендента на Кубок Стэнли — 2027. 20 из 35 голосов (57,1%) было отдано за «Флориду Пантерз».

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. «Флорида» – 20 голосов.

2. «Колорадо Эвеланш» – 6.

3. «Эдмонтон Ойлерз» – 3.

4. «Каролина Харрикейнз» – 2.

5-8. «Вашингтон Кэпиталз» – 1.

5-8. «Монреаль Канадиенс» – 1.

5-8. «Вегас Голден Найтс» – 1.

5-8. «Даллас Старз» – 1.

Возвращение Александра Баркова после травмы, глубина состава и приход Брэди Ткачука — главные аргументы в пользу «Флориды». При этом эксперты отмечают вопросы к вратарской линии команды после ухода Сергея Бобровского.