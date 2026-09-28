«Тампа» выставила на драфт отказов российского хоккеиста

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выставил российского хоккеиста Максима Грошева на драфт отказов, сообщается на официальном сайте клуба. Также на драфт отказом были выставлены Николас Абруццезе, Майкл Каллахан, Мадс Согард и Якоб Пеллетье.

Грошев был задрафтован «Тампа-Бэй» в третьем раунде (85-й номер) драфта 2020 года как нападающий. В прошлом сезоне он успешно сменил позицию и перешёл в защиту. Статистика сезона-2025/2026 (АХЛ, «Сиракьюз Кранч»): 58 игр, 21 очко (три гола, 18 передач).

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года. Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.