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«Запомню на всю жизнь». Тренер «Вашингтона» — о предсезонном матче с «Филадельфией»

«Запомню на всю жизнь». Тренер «Вашингтона» — о предсезонном матче с «Филадельфией»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе команды в предсезонном матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:1).

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйсдейл (Конечны, Фёрстер) – 20:31 (5x5)     1:1 Кристалл (Смоллман) – 24:32 (5x5)     1:2 Шефер – 27:36 (5x5)     1:3 Фрэнк (Бельпедио, Кристалл) – 32:24 (5x4)     1:4 Нидербах – 41:07 (5x5)     1:5 Лакович (Суздалев, Сикора) – 56:06 (5x5)    

«Уверен, вы все сыграли немало предсезонных матчей на разных уровнях. Я тоже тренировал предсезонные матчи на разных уровнях. И обычно могу назвать, наверное, два или три, которые запомнились мне за всю жизнь. Но этот предсезонный матч я запомню на всю жизнь.

Я гордился этими ребятами. Они выложились на полную в очень сложной ситуации: во-первых, играли в гостях, а во-вторых, против состава «Филадельфии», который практически соответствовал её составу на стартовый матч сезона. Они сыграли именно так, как нужно, и старались выстоять в этих условиях. Чаки был великолепен. Игра в меньшинстве, восемь минут в первом периоде — и мы смогли пройти их без пропущенных шайб. Мне также показалось, что по ходу матча мы становились всё лучше. Уверенность внутри команды росла. Таких матчей немного — я сказал об этом ребятам. Я тренировал на самых разных уровнях и провёл множество предсезонных матчей, но большинство из них не запоминаются. Этот — запомнится», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» первый матч нового сезона НХЛ проведёт 3 октября. В этот день команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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