«Запомню на всю жизнь». Тренер «Вашингтона» — о предсезонном матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе команды в предсезонном матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:1).

«Уверен, вы все сыграли немало предсезонных матчей на разных уровнях. Я тоже тренировал предсезонные матчи на разных уровнях. И обычно могу назвать, наверное, два или три, которые запомнились мне за всю жизнь. Но этот предсезонный матч я запомню на всю жизнь.

Я гордился этими ребятами. Они выложились на полную в очень сложной ситуации: во-первых, играли в гостях, а во-вторых, против состава «Филадельфии», который практически соответствовал её составу на стартовый матч сезона. Они сыграли именно так, как нужно, и старались выстоять в этих условиях. Чаки был великолепен. Игра в меньшинстве, восемь минут в первом периоде — и мы смогли пройти их без пропущенных шайб. Мне также показалось, что по ходу матча мы становились всё лучше. Уверенность внутри команды росла. Таких матчей немного — я сказал об этом ребятам. Я тренировал на самых разных уровнях и провёл множество предсезонных матчей, но большинство из них не запоминаются. Этот — запомнится», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» первый матч нового сезона НХЛ проведёт 3 октября. В этот день команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз».