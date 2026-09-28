В «Коламбусе» прокомментировали ситуацию с будущим Кирилла Марченко

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию вокруг российского нападающего Кирилла Марченко, чей контракт с клубом подходит к завершающему сезону.

«Я не обращаюсь в другие клубы — это они сами звонят мне. Я не могу просто обменять его на выборы на драфте и проспектов. Сейчас для нас такой вариант совершенно не имеет смысла», — сказал Уодделл в эфире SiriusXM NHL Network Radio.

Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщал о заинтересованности в Марченко со стороны сразу пяти клубов НХЛ: «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» и «Виннипег Джетс».

В прошлом сезоне российский форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счёт 67 очков — 27 шайб и 40 результативных передач.

В соглашении 26-летнего форварда предусмотрен кэпхит в размере $ 3,85 млн. После окончания следующего сезона Марченко сможет получить статус ограниченно свободного агента.