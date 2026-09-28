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Стала известна позиция Кучерова в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ от NHL Network

Стала известна позиция Кучерова в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ от NHL Network
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила пятую заключительную часть рейтинга 50 сильнейших действующих хоккеистов лиги по версии аналитиков NHL Network.

В опубликованном списке определены игроки, занявшие места с 10-го по первое. В этот диапазон попал один россиянин: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров расположился на третьей строчке.

Места с 10-го по 1-е выглядят следующим образом:

10. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс».
9. Куинн Хьюз, «Миннесота Уайлд».
8. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».
7. Александр Барков, «Флорида Пантерз».
6. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».
5. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».
4. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее были обнародованы позиции с 11-й по 50-ю, где Россию представляли Андрей Василевский (13), Кирилл Капризов (14), Игорь Шестёркин (22), Илья Сорокин (35) и Артемий Панарин (39). Публикация списка проходила накануне старта регулярного сезона-2026/2027, который начнётся 29 сентября.

Кучерову 33 года. Следующий сезон станет для Никиты последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.

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