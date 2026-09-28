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«Подумал: «Охренеть, да у нас сегодня полно фанатов!» Стюарт — о поддержке «СЮ» в Москве

«Подумал: «Охренеть, да у нас сегодня полно фанатов!» Стюарт — о поддержке «СЮ» в Москве
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт высказался о поддержке уфимских болельщиков на гостевых матчах.

— На «ВТБ Арене» гостевой сектор не очень большой по сравнению с домашним, но в матче с «Динамо» я слышал фанатов обеих команд. По тому, насколько шумной была поддержка с обеих сторон, казалось, будто уфимских и динамовских болельщиков примерно поровну.
(улыбается) Да, это было нереально! После нашего первого гола я заметил это. Стало очень шумно, когда мы забили, и я подумал: «Охренеть, да у нас сегодня полно фанатов!» (смеётся) И то же самое после матча, когда мы благодарили болельщиков: повсюду было так много зелёного. Конечно, это приятно. Когда так много ваших фанатов на гостевом матче, это очень здорово, придаёт энергии всем парням. Мы всегда хотим хорошо играть перед своими болельщиками, так что было приятно видеть столько наших на трибунах, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»