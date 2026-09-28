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Канадский игрок «Салавата» ответил, хотел ли бы он получить российское гражданство

Канадский игрок «Салавата» ответил, хотел ли бы он получить российское гражданство
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт заявил, что пока не думал о получении российского гражданства.

— Некоторые иностранные игроки получили российское гражданство. Думал ли ты о такой возможности?
— Я пока особо об этом не думал. Да, возможно, я бы рассмотрел такой вариант. Может быть, если генеральный менеджер или мой агент сказали бы, что хотят этого… Но пока я не погружался в эту тему очень глубоко, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

28-летний канадский хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2024 года. Первым клубом Стюарта в КХЛ был подмосковный «Витязь».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»