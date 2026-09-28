Канадский игрок «Салавата» ответил, хотел ли бы он получить российское гражданство

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт заявил, что пока не думал о получении российского гражданства.

— Некоторые иностранные игроки получили российское гражданство. Думал ли ты о такой возможности?

— Я пока особо об этом не думал. Да, возможно, я бы рассмотрел такой вариант. Может быть, если генеральный менеджер или мой агент сказали бы, что хотят этого… Но пока я не погружался в эту тему очень глубоко, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

28-летний канадский хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2024 года. Первым клубом Стюарта в КХЛ был подмосковный «Витязь».