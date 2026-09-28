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«Не совсем то, чего ожидал». Канадский игрок «Салавата» рассказал, как ему жизнь в России

«Не совсем то, чего ожидал». Канадский игрок «Салавата» рассказал, как ему жизнь в России
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт заявил, что ему очень нравится играть в хоккей и жить в России. Канадский хоккеист выступает в КХЛ с 2024 года.

— Ты начал свой третий сезон в России. Как тебе здесь?
— Мне очень нравится в России. В первом сезоне я был в Москве — это потрясающий город. В прошлом и этом сезонах я играю в Уфе — могу сказать только хорошее. Здесь супер-супер приятно. Может, не совсем то, чего я ожидал, когда переезжал сюда, но я даже особо и не знал, чего ждать. В России просто суперприятно, мне нравится здесь играть, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»