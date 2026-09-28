«Я предвзят». Защитник «Салавата Юлаева» назвал две лучшие арены в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт считает, что «Уфа-Арена» является лучшей в Континентальной хоккейной лиге.

— Многие считают «ВТБ Арену» лучшей в Москве. Можешь сравнить её с «Уфа-Ареной»?

— Она невероятна, действительно суперклассная арена. Но, очевидно, я предвзят в пользу Уфы (смеётся). Считаю, что «Уфа-Арена» — лучшая в лиге. У нас лучшие болельщики. Нам всем нравится играть в Уфе, но «ВТБ Арена», наверное, для меня идёт на втором месте. Очень-очень хороший стадион, здесь тоже хорошие фанаты. Знаю, что все ребята любят играть здесь, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.