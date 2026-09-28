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«Русские парни у нас просто невероятные». Легионер рассказал, есть ли в «Салавате» кланы

«Русские парни у нас просто невероятные». Легионер рассказал, есть ли в «Салавате» кланы
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт заявил, что в команде хорошо общается не только с легионерами.

— Насколько я знаю, в некоторых командах иностранцы держатся вместе и везде ходят группами. Иногда такое даже называют «кланами». Можно ли сказать, что в «Салавате» есть что-то подобное?
— Хм. Возможно, в какой-то степени. Просто некоторые ребята не очень хорошо говорят по-английски, и поэтому с ними сложнее общаться, вести беседы и всё такое. Так что мы, легионеры, определённо делаем многие вещи вместе. Но русские парни у нас в команде просто невероятные. Мы проводим много времени и с ними. Всегда приятно, что они часто зовут нас куда-то вне льда, мы это очень ценим. В этом сезоне у нас подобралась отличная команда, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
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Новости. Хоккей
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