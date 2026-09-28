«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Омская команда занимает седьмое место в Восточной конференции. «Металлург» расположился на второй строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.