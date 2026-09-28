«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 28 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5) 0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4) 1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5) 1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5) 1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en) 1:5 Коротков – 57:55 (en)
Омская команда занимает седьмое место в Восточной конференции. «Металлург» расположился на второй строчке в таблице Востока.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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