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Авангард — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 28 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». Встреча началась в 16:30 мск. В прямом эфире игру показывает «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов, Исхаков) – 00:50 (5x5)     0:2 Тодд (Орехов, Вовченко) – 11:10 (5x4)     1:2 Адамчук (Маклауд, Гуляев) – 19:11 (5x5)     1:3 Михайлис (Нечаев, Минулин) – 29:41 (5x5)     1:4 Исхаков (Зеленов) – 56:46 (en)     1:5 Коротков – 57:55 (en)    

Омская команда занимает седьмое место в Восточной конференции. «Металлург» расположился на второй строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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