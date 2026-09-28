«Торпедо» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции занимает четвёртое место с 12 очками. «Салават Юлаев» с 11 очками располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.