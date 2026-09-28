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Торпедо — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимает уфимский «Салават Юлаев». Встреча началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин (Сучков, Загребин) – 05:06 (5x5)     0:2 Орлович-Грудков – 06:23 (5x5)     0:3 Стюарт (Сучков, Шипачёв) – 28:53 (5x5)    

«Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции занимает четвёртое место с 12 очками. «Салават Юлаев» с 11 очками располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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