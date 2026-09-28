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Динамо М — Трактор: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 28 сентября 2026

«Динамо» М — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московская команда с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» располагается на 11-й строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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