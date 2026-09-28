Канадский хоккеист ответил, расстроился ли он, что Овечкин побил великий рекорд Гретцки

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт заявил, что не расстроился, когда был побит рекорд великого канадского нападающего Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Новый рекорд принадлежит российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

— Ты как канадец не расстраиваешься, что Овечкин побил великий рекорд твоего соотечественника и вскоре с большой вероятностью побьёт ещё один?

— Совсем нет. Мне кажется, все рекорды созданы для того, чтобы их били, так что, на мой взгляд, это нормально, хорошо для хоккея. И, как я уже сказал, похоже, Овечкин — отличный человек, о нём всегда только хорошие новости в СМИ. Так что да, думаю, это хорошо для игры, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.