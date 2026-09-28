Защитник «Салавата» оценил переход в команду канадца Мэттью Маджио

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт оценил переход в уфимскую команду своего соотечественника канадского форварда Мэттью Маджио.

— В «Салават» пришёл ещё один канадец — Мэттью Маджио. Ты уже был с ним знаком?

— Нет. Не думаю, что кто-то из легионеров «Салавата» знал его до перехода, он немного моложе нас. Мы все рады, что Мэттью перешёл к нам. Ещё один парень, с которым можно говорить по-английски (улыбается), это радует. И, кажется, ему пока всё нравится. Он хорошо играет, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

23-летний Маджио в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ.