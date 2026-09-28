Канадский хоккеист «Салавата» рассказал, что думает о людях в России

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт высказался о популярном мнении, что люди в России редко улыбаются.

— Нападающий «Динамо» Ник Меркли в одном из интервью сказал, что люди в России хорошие, но редко улыбаются. Ты согласен с этим утверждением?

— (улыбается) Думаю, люди в России определённо очень хорошие. Что касается улыбок… хм, возможно, это правда для некоторых ребят, но не думаю, что это какая-то общая черта. Это ведь зависит от личности человека. У нас в команде есть русские парни, которые всегда улыбаются и смеются, а есть те, кто улыбается не так часто. Но то же самое в Канаде, в США — это просто особенности характера. Сомневаюсь, что это является специфической российской чертой, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.