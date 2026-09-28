«Лучший снайпер всех времён!» Канадский хоккеист поделился мнением об Овечкине

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал о своём отношении к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

— Что думаешь об Александре Овечкине?

— Лучший снайпер всех времён в НХЛ! Мне нравилось следить за ним, когда я рос. Думаю, Алекс приносит огромную пользу хоккею. Его игра зрелищна, о нём всегда говорят только хорошее. Об Овечкине никогда не увидишь негатива в медиа — только позитив. Так что считаю, что он великолепен и служит хоккею огромную службу. Я всю жизнь был его огромным фанатом, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.