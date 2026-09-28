Стюарт: в «СЮ» даже те, кто особо не говорит по-английски, всё равно стараются общаться

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал о владении английским языком среди российских хоккеистов уфимской команды. Канадец перешёл в «Салават Юлаев» в 2025 году.

— У кого самый плохой английский в команде?

— Ох, не знаю, хочу ли я кого-то подставлять (смеётся). Есть пара ребят, у которых не очень хороший английский, но даже те, кто не очень хорошо говорит по-английски, всё равно стараются общаться. Мы можем использовать простые слова с ними или что-то в этом роде, так что это здорово. Но да, я не хочу никого подставлять (улыбается), — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.