Защитник «Салавата» ответил, в чём Шелдон Ремпал похож на россиян

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, чем канадский нападающий Шелдон Ремпал похож на россиян.

— Шелдон Ремпал кажется довольно закрытым человеком. Как бы ты описал его как личность?

— Да, понимаю, о чём ты. Когда мы впервые встретились, он нечасто улыбался. Вероятно, прямо как русские (смеётся). Но ты проводишь так много времени с парнями в течение сезона, особенно с легионерами и теми, кто идеально говорит по-английски, со временем становишься очень близок с ними, и они раскрываются для тебя по-новому. Шелдон — просто суперпарень, он один из моих самых близких друзей.

— По поводу твоих слов про улыбки — выходит, у Ремпала много общего с русскими.

— (смеётся) Получается так, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.