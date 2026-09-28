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Защитник «Салавата» ответил, в чём Шелдон Ремпал похож на россиян

Защитник «Салавата» ответил, в чём Шелдон Ремпал похож на россиян
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, чем канадский нападающий Шелдон Ремпал похож на россиян.

— Шелдон Ремпал кажется довольно закрытым человеком. Как бы ты описал его как личность?
— Да, понимаю, о чём ты. Когда мы впервые встретились, он нечасто улыбался. Вероятно, прямо как русские (смеётся). Но ты проводишь так много времени с парнями в течение сезона, особенно с легионерами и теми, кто идеально говорит по-английски, со временем становишься очень близок с ними, и они раскрываются для тебя по-новому. Шелдон — просто суперпарень, он один из моих самых близких друзей.

— По поводу твоих слов про улыбки — выходит, у Ремпала много общего с русскими.
(смеётся) Получается так, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»