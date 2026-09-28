Канадский хоккеист назвал самые памятные голы Александра Овечкина

Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал о самых памятных голах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Может, особенно помнишь какой-нибудь из его голов? Например, «Тот-Самый-Гол» в матче с «Финиксом»...

— Да, конечно, помню. Я был очень молод, когда он забил тот безумный гол. А ещё помню плей-офф, он против Кросби, оба оформили по хет-трику в одном матче. Безумная, безумная игра! — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. 6 апреля 2025 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и превзошёл легендарное достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола).