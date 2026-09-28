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Канадский хоккеист рассказал, были ли у него опасения, когда он переезжал в Россию

Канадский хоккеист рассказал, были ли у него опасения, когда он переезжал в Россию
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Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал об опасениях перед переездом в Россию. Канадский хоккеист выступает в КХЛ с 2024 года.

— Ещё один вопрос про Россию. Вернёмся примерно на два года назад. Когда у тебя появилась возможность приехать сюда, в Россию, были ли какие-то опасения по этому поводу?
— Если честно, не особо. Я не знал ребят, которые играли в России, так что переезжал, можно сказать, вслепую. Я действительно не знал, чего ожидать. Но особо не волновался. Не могу говорить за всех — возможно, есть другие люди, которые больше переживали бы по поводу приезда сюда, но лично я — нет, не беспокоился. С тех пор, как я приехал в Россию, всё просто фантастически, — сказал Стюарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дином Стюартом читайте на «Чемпионате»:
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»